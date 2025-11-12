Співробітники водної поліції припинили незаконний вилов риби на території Байковецької громади. За таке правопорушення передбачена кримінальна відповідальність.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Під час патрулювання на одному з водних об’єктів, розташованих на території Байковецької громади, співробітники сектору водної поліції Тернопільського райуправління поліції спільно з представниками Державної екологічної інспекції в області виявили чоловіка на човні, який здійснював вилов риби за допомогою забороненого знаряддя лову – сіток.



Порушником виявився 39-річний житель Тернополя.



Загалом він виловив близько 250 кілограмів риби різних видів. За попередніми підрахунками, сума завданих збитків довкіллю становить понад 168 тисяч гривень.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років обмеження волі.

Подобається це: Подобається Завантаження…