Співробітники СБУ та ювенальні поліцейські провели для учнів школи №28 у Тернополі урок безпеки в межах всеукраїнської кампанії «Спали ФСБшника». Мета таких зустрічей – не лише розповісти про загрозу, а й озброїти молодь знаннями, як не стати знаряддям у руках російських спецслужб.

Правоохоронці пояснили, що під пропозиціями «швидко і легко заробити гроші», які масово поширюються в соціальних мережах та месенджерах, дуже часто ховаються ворожі завдання.

Співробітники СБУ та поліції наголосили: така «робота» – це не гра, а особливо тяжкий злочин. Кримінальна відповідальність за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану настає вже з 14 років, а покарання передбачає тривалі терміни ув’язнення, аж до довічного позбавлення волі.

Правоохоронці розповіли, що головна зброя ворога – це психологічна маніпуляція. Вербувальники розраховують на те, що підліток розгубиться, злякається і, головне, нікому не розповість. Саме тому критично важливо не залишатися з проблемою наодинці та з перших секунд діяти правильно.

Щоб кожен учень знав, як захистити себе, співробітники СБУ надали школярам чіткий і простий алгоритм дій.

Не вступайте у переписку. Не намагайтеся «викрити» вербувальника самостійно.

Негайно заблокуйте користувача та зробіть скріншоти листування як доказ.

Розкажіть про ситуацію дорослим, яким довіряєте: батькам, вчителям, старшим друзям.

Повідомте про спробу вербування на офіційний чат-бот

СБУ t.me/stop_russian_war_bot або телефонуйте в Нацполіцію на номер 102.

Такі освітньо-виховні заходи і надалі триватимуть у навчальних закладах області, адже найкращий спосіб боротьби з ворогом – це поінформованість та пильність кожного громадянина.

Тому Служба безпеки також звертається і до батьків учнів: не залишайтеся осторонь ризиків, які чатують на дітей у мережі Інтернет, оскільки ваша пильність та довіра у спілкуванні з дитиною є критично важливими для її захисту!

Відверто говоріть з дітьми про небезпеку вербування та пояснюйте, що за пропозиціями «легких грошей» стоять російські спецслужби, а результатом такої «співпраці» є зламане життя та в’язниця.

Будьте уважними до онлайн-активності ваших дітей, а також звертайте увагу на різкі зміни у емоційному стані підлітків, їхній поведінці та звичках. Цікавтесь причинами таких змін.

І пам’ятайте – активна участь батьків у житті дитини може допомогти їй уникнути фатальних помилок і запобігти небезпечним наслідкам, наголошують в СБУ.

Подобається це: Подобається Завантаження…