13 листопада в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 7-12 градусів.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, вдень 9-11 градусів.

