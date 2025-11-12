Тернопільщину в четвер знову огорнуть тумани, але вдень проясниться
13 листопада в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 7-12 градусів.
Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.
У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, вдень 9-11 градусів.