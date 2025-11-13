У Ланівцях провели в останню земну дорогу Воїна Олега Яцулу. Його руки створювали прекрасне і він навчати цього наступних поколінь. Але коли прийшов час – змінив пензель на зброю. Став на захист рідної землі, сім’ї, восьмимісячного синочка, який, на жаль, уже ніколи не побачить батька. Загинув Олег на Бахмутському напрямку. Світла та вічна пам’ять Герою!

Сьогодні, 13 листопада, Лановецька громада схилила голови у скорботі – додому, на щиті, повернувся захисник України, художник і педагог, керівник гуртків образотворчого мистецтва та кераміки Олег Яцула.

З травня цього року 49-річний захисник вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання у гарячій точці – Бахмутському районі. Тепер він повернувся до рідного дому, щоб віднайти вічний спокій.

Як поініормували в Лановецькій міськраді, віддати останню шану Герою прийшли сотні мешканців громади – рідні, друзі, колеги, учні, для яких він був наставником, небайдужі мешканці.

Олега пригадують як щиру, доброзичливу, працелюбну та відкриту людину. Він понад усе любив сім’ю та справу, якою горів – мистецтво.

Його руки були створені, щоб створювати прекрасне і навчати цього наступних поколінь, але коли прийшов час – він змінив пензель на зброю. Став на захист рідної землі, сім’ї, восьмимісячного синочка, який, на жаль, уже ніколи не побачить батька.

Під звуки Державного Гімну України родині вручили Державний Прапор, як символ держави, за яку віддав своє життя воїн.

Вічний спомин про Олега завжди житиме в його учнях, яким він передав любов до мистецтва, у його творах, що є відбитком світлої душі, у спогадах близьких та наших серцях.

Схиляємо голови у скорботі. Світла та вічна пам’ять Герою!

