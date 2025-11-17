Тиждень на Тернопільщині буде нестійким та прохолодним. Періодично область перебуватиме в зоні діяльності атмосферних фронтів, тому очікуються опади у вигляді дощу та першого в цьому сезоні мокрого снігу. Водночас, вторгнення холодної арктичної повітряної маси спричинить різке зниження температури повітря.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

18 листопада в області – хмарно з проясненнями. Невеликі опади (дощ, подекуди з мокрим снігом). Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря впродовж доби 0-5 градусів тепла.

У Тернополі ввечері можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Вранці продовжиться нічний дощ, у другій половині дня йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом, який закінчиться лише ближче до вечора. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-2 градуси тепла, вдень – 3-5 градусів.

