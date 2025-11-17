Посада першого заступника начальника Тернопільської ОВА віднині вільна.

«Сьогодні підписав розпорядження про звільнення першого заступника начальника Тернопільської ОВА Степана Куйбіди.

І хочу одразу розставити всі крапки, щоб не було вигадок і зайвих версій: рішення про звільнення – його власне, усвідомлене і спокійне. Ніяких прихованих мотивів, ніяких «закулісних історій» – тільки вибір людини, яка знає, куди хоче рухатися далі і де має перебувати на даний час.

Stepan Kuibida відповідав за складні напрямки, він завжди знаходив спосіб робити більше, ніж вимагала посада. Його професійний рівень дозволяв розвʼязувати складні завдання.

Дякую за спільну роботу, за витримку в штормах і за рівну, достойну позицію в кожній ситуації.

Я переконаний, що такі службовці-державники мають працювати на всіх рівнях органів влади», – написав на своїй фейсбук-сторінці начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

