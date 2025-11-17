У січні-жовтні цього року п’ять провідних галузей економіки забезпечили понад 11,7 млрд грн надходжень до зведеного бюджету України, що становить 69% усіх платежів, мобілізованих Головним управлінням ДПС у Тернопільській області.

Лідером із формування доходів став аграрний сектор, за яким розташувались торгівля, державне управління та оборона, переробна промисловість і транспортна сфера.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Найвагоміший внесок до зведеного бюджету забезпечили:

аграрний сектор – 2,76 млрд грн (+29% до минулого року);

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту – 2,74 млрд грн (+32%);

державне управління, оборона та соцстрахування – 2,69 млрд грн;

переробна промисловість – 2,56 млрд грн (+50%);

транспорт, складське господарство, поштова й кур’єрська діяльність – понад 1 млрд грн (+14%).

До місцевих бюджетів за десять місяців року від п’яти провідних галузей економіки надійшло понад 5,1 млрд грн, що становить 62,7% усіх доходів громад.

Найбільшими платниками стали:

аграрний сектор – 1,53 млрд грн (+14% до минулого року);

торгівля та ремонт автотранспорту – 1,22 млрд грн (+18%);

переробна промисловість – 1,09 млрд грн (+44%);

державне управління та оборона – 777 млн грн (+12%);

транспорт і складське господарство – 512 млн грн (+11%).

Показники надходжень демонструють стабільну економічну ситуацію в області, активність бізнесу та зростання податкової дисципліни. Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує усім платникам, які долучилися до забезпечення фінансових потреб області й країни.

