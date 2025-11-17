Проєкт втілено в життя Національним заповідником «Замки Тернопілля» у партнерстві з ГО «Фонд культурної спадщини «Оберіг» за підтримки Українського культурного фонду та UCORD.

Як повідомили у Департаменті культури та туризму ТОВА, учасниками презентації проєкту стали представники влади та Вишнівецької громади, команда та виконавці проєкту, військовослужбовці, котрі проходять реабілітацію, представники музеїв і заповідників, громадські активісти тощо.

У межах проєкту у Вишнівецькому палаці: створено віртуальну 3D-екскурсію з текстовими та аудіо описами;

встановлено сенсорний інформаційний кіоск із спеціалізованим комплексом для людей з порушеннями зору та слуху;

підготовлено інформаційні матеріали про Вишнівецький палац у текстовому та аудіо форматах для наповнення кіоску;

розроблено інтерактивні завдання для дітей.

Проєкт сприяє підвищенню інтерактивності, інформаційної та фізичної доступності пам’ятки – Палацово-паркового комплексу XVIII ст. у селищі Вишнівець.

Після презентації провели екскурсію для військовослужбовців та зацікавлених представників громади.

Продукти проєкту розраховані на широку аудиторію, і є цікавими дорослим та дітям, дослідникам та поціновувачам, відвідувачам з різних куточків України та інших країн, а також мешканцям громади.

Подобається це: Подобається Завантаження…