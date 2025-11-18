Діти, які через війну залишили домівки та переїхали до Тернополя, власноруч створили подарунки для своїх ровесників із Херсонської області. Синьо-жовті браслети, тематичні брелоки, а також великий плакат із картою України та щирими побажаннями миру, безпеки та єдності – все це передали дітям регіону, який особливо постраждав від бойових дій.



“Для дітей, які знаходяться в Херсоні, важливо отримати маленьку дрібничку та підтримку, важливо знати, що ми про них пам’ятаємо, знаємо і раді долучитися до такої акції, – стверджує адміністратор центру підтримки переселенців «ЯМаріуполь» Ганна Осіна. – Для наших дітей з Маріуполя це також дуже гарна можливість розділити з ними цю подію, бо ми, як ніхто інший розуміємо, як їм складно знаходитися в таких умовах та обставинах”.



Подарунки – це частина Всеукраїнської акції “Єднаємо кордони: діти України – дітям України”. Її мета – об’єднати маленьких українців через добрі справи та взаємну підтримку, розвивати у них солідарність, милосердя, патріотизм та почуття єдності. Організатори заходу – ювенальні поліцейські ГУНП в Тернопільській області спільно з Центром підтримки внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб «ЯМаріуполь», громадською організацією «Капеланський патруль» та приватний підприємець Юрій Черепаняк.



“Дану акцію ми провели до Всесвітнього дня дитини, щоб об’єднати дітей з різних куточків України. Діти, які через війну вимушено залишили свої домівки, сьогодні підготували подарунки для дітей Херсонщини, як знак підтримки, добра та турботи. Ми зібрали ці подарунки, щоб показати, що діти України сильні, добрі та завжди підтримують один одного”, – каже інспектор відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області Мирослава Сафанюк.



Організатори зазначають, що подібні акції не лише єднають Україну, але й дарують теплі емоції, допомагають дітям відчути турботу з різних куточків нашої держави, зміцнюють віру у те, що попри всі випробування українці залишаються сильними й небайдужими.



Усі зібрані подарунки вже вирушили до дітей Херсонської області.





Подобається це: Подобається Завантаження…