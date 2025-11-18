Інклюзивна мобільна виставка «Замки Тернопілля» вирушила у свою першу подорож, і першою її зупинкою став Чортків.

Це рішення не випадкове: саме радник міського голови з питань безбар’єрності Іван Космина, один із стейкхолдерів заповідника «Замки Тернопілля» та активний прихильник доступності культурної спадщини, ініціював запрошення виставки до Чорткова ще тоді, коли проєкт лише планувався.

Виставка розмістилася в АртГаражі Чортківської публічної бібліотеки та працює за графіком: понеділок–п’ятниця: 9:00–18:00, субота: 10:00–15:00.

Мета проєкту – зробити історичні пам’ятки доступними для людей з інвалідністю.

Хоча від багатьох замків Тернопілля збереглися лише руїни, завдяки сучасним технологіям фахівці створили тактильні макети, відеоматеріали з аудіодискрипцією (розробленою у співпраці з людьми з порушенням зору), а також відеоролики з перекладом жестовою мовою. До того ж видано ілюстровану книгу у форматі легкого читання, щоб люди з інвалідністю різних нозологій могли повноцінно зануритися в історію замків і палаців XIV-XVIII століть.

Іван Космина запрошує всіх чортків’ян і гостей міста – особливо тих, хто пересувається за допомогою крісла колісного чи має інші форми інвалідності: «Не сидіть удома – приходьте, відчуйте атмосферу наших замків і підтримайте розвиток безбар’єрної культури!».

Виставка подарує відвідувачам можливість здійснити маленьку подорож у минуле, надихне на нові відкриття та допоможе глибше пізнати величну спадщину Тернопільського краю.

