Провідний консультант ГУНП в Тернопільській області та координатор ветеранського простору «Незламні духом» Руслан Пелехатий взяв участь у соціально-спортивному реаліті «Без меж» на телеканалі «Дім».



Герої телепроєкту – 12 ветеранів, які втратили нижні кінцівки, захищаючи Україну, але не втратили жаги до життя. У програмі захисники ділилися своїми історіями, долали складні фізичні й психологічні перешкоди, що потребували сил, витримки й віри у власні можливості.



Руслан Пелехатий успішно пройшов відбірковий етап, півфінал та потрапив до фіналу. У вирішальному змаганні він разом із чотирма фіналістами проходив складну дистанцію з перешкодами – попри біль, падіння та несприятливі погодні умови. За результатами фінального етапу Руслан здобув почесне друге місце.



«Вітаємо Руслана із заслуженим здобутком та гідним представленням ветеранської спільноти поліції Тернопільщини! Його наполегливість, мужність і сила духу стали натхненням для багатьох. Бажаємо йому нових досягнень, невичерпної енергії та подальших перемог – як у спорті, так і в житті», – зазначили в обласній поліції.



Руслан Пелехатий захищав Україну у складі Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють». Він був одним із перших поліцейських-добровольців, котрі приєдналися до бойового підрозділу. Восени 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Руслан отримав важке поранення та втратив ногу. Після протезування та реабілітації повернувся на роботу в поліцію й тепер активно підтримує захисників, які повертаються з фронту.

