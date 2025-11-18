На Тернопільщині розслідують чергове шахрайство під виглядом продажу техніки.

До поліції звернулася жителька однієї з громад, 1992 року народження. Вона розповіла, що стала жертвою шахрайства під приводом продажу сільськогосподарської техніки.

За словами потерпілої, невідома особа розпочала спілкування з нею та запропонувала придбати трактор. Довірившись шахраю, жінка перерахувала 108 000 гривень на банківський рахунок.

Після отримання коштів «продавець» перестав виходити на зв’язок, а товар заявниця так і не отримала.

За даним фактом поліцейські розпочали перевірку. Матеріали внесені в установленому законом порядку, тривають слідчі дії.

Поліція вкотре закликає громадян бути обачними під час онлайн-купівлі техніки, особливо якщо продавець наполягає на повній передоплаті. Завжди перевіряйте інформацію про продавця та уникайте ризикованих фінансових операцій.

Якщо ви стали жертвою шахраїв — звертайтеся за номером 102, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

