На Тернопільщині різке похолодання та вітер спричинили негаразди в енергетиці. Через погодні умови частина жителів області опинилася без світла.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської ОВА.

Зокрема, 18 листопада станом на 6.00 без електропостачання були 3447 споживачів, 23 населених пункти (в тому числі 13 частково).

На місці працювали аварійні бригади.

