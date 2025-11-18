На Тернопільщині через негоду тисячі людей опинилися без світла
На Тернопільщині різке похолодання та вітер спричинили негаразди в енергетиці. Через погодні умови частина жителів області опинилася без світла.
Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської ОВА.
Зокрема, 18 листопада станом на 6.00 без електропостачання були 3447 споживачів, 23 населених пункти (в тому числі 13 частково).
На місці працювали аварійні бригади.
1 thought on “На Тернопільщині через негоду тисячі людей опинилися без світла”
Ні про що замітка…статистика без конкретики..які села без світла, які райони?