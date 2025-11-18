Правоохоронці нагадують громадянам про необхідність декларувати зброю, зокрема, трофейну. Про це йдеться у повідомленні поліції Тернопільській області.

Як розповів начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП в області Степан Джинджиристий, з початку проведення кампанії декларування зброї жителі області легалізували 290 одиниць вогнепальної зброї, з яких: 78 автоматів, 12 пістолетів, 55 нарізних карабінів, 1 комбінована, 144 гладкоствольні рушниці та 62 561 набоїв до них.

Громадяни, які добровільно декларують знайдену зброю, звільняються від кримінальної відповідальності.

Щоб задекларувати зброю, необхідно особисто звернутися до найближчого підрозділу поліції та надати зброю разом із необхідними документами:

письмову заяву,

паспорт,

ідентифікаційний код,

витяг про місце проживання або реєстрації,

фотокартку 3,5×4,5 см.

Задекларувати зброю на території Тернопільської області можна за адресами:

Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 45), телефон: (0352) 53-05-30

Відділ поліції №1 (м. Бережани, вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42

Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-22

Чортківське районне управління поліції (м. Чортків, вул. Горбачевського, 5), телефон: 068-291-93-07

