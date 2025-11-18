За десять місяців 2025 року загальний товарообіг на Тернопільщині склав майже 1,6 млрд дол. США. Порівняно з аналогічним періодом 2024-го, збільшився на 12,6%.

Зокрема, імпортовано товарів на понад 910 млн дол. США, а обсяги експортних операцій сягнули позначки 657 мільйонів американських доларів.

Зовнішньоекономічну діяльність у Тернопільській митниці у цей період здійснювали 906 підприємств.

Експортно-імпортні операції проводили з торговельними партнерами із 87 країн світу.

Найбільше товарів за вартістю в область надійшло з Польщі, Китаю, Німеччини, Італії та Туреччини. Експорт товарів за вартістю здійснювався до Польщі, Італії, США, Нідерландів та Румунії.

Здебільшого експортували: електричні світильники; соняшникову олію; декоративні оболонки з алюмінієвої фольги для пляшок; пшеницю; цукор.

Cеред імпортованих товарів переважали: трактори; легкові автомобілі; полімери етилену; механічне обладнання для збирання сільськогосподарських культур; прокат плоский із заліза або нелегованої сталі.

