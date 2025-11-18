Сумну звістку з фронту отримала ще одна родина. На Сумщині внаслідок вибуху ворожого БпЛА загинув Іван Кіяк з Підгаєцької громади. У 43 роки… На війні Іван був із 2022-го… «Мій чоловік, мій захисник, мій світ… Дякую тобі за любов, за силу, за кожен день, який ми прожили разом. Ти віддав життя за Україну, і я ніколи не перестану пишатися тобою. Вічна пам’ять тобі, коханий…», – написала дружина Героя – Ольга.

«Підгаєцька громада має ще одну втрату.

Загинув наш земляк – Іван Кіяк, 21.05.1982 р.н.

Іван проходив службу оператором-сапером у військовій частині А7033.

З березня 2022 року, коли його було мобілізовано Тернопільським РТЦК та СП, він чесно й самовіддано виконував свій військовий обов’язок. Завжди відповідальний, спокійний, відданий своїй справі – таким його запам’ятають побратими.

17 листопада 2025 року, під час виконання завдань поблизу села Розсоші Сумської області, внаслідок вибуху ворожого БпЛА Іван загинув.

Загинув за Україну, за кожного з нас, за те, щоб жили ми й наші діти.

Сьогодні разом із родиною та близькими Івана сумує вся Підгаєцька громада.

Ми розділяємо Ваш біль і схиляємо голови перед світлою пам’яттю того, хто пішов із життя, захищаючи свою державу. Нехай Господь огорне Вас силою та миром у цю тяжку годину.

Про зустріч тіла та чин похорону повідомимо додатково.

Герої не вмирають!» – написали у Підгаєцькій міській раді.

«Моє серце знову стискається від туги. Мій чоловік, мій захисник, мій світ – ти назавжди залишишся для мене героєм. Дякую тобі за любов, за силу, за кожен день, який ми прожили разом. Ти віддав життя за Україну, і я ніколи не перестану пишатися тобою. Вічна пам’ять тобі, коханий… Живи в моєму серці завжди», – написала дружина Героя – Ольга Кіяк.

