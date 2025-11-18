Понад 1,5 тони макулатури зібрали в рамках акції «Русску літературу – на макулатуру!».

Акція проходить у Центральній міській бібліотеці Тернополя. Її організували бібліотекарі з початком повномасштабного вторгнення. До акції активно долучаються тернополяни. Лише за останній рік було зібрано понад 1,5 тон такої літератури та передано на утілизацію.

Мета акції – оновити бібліотечний фонд сучасними українськими виданнями та водночас підтримати військових. За вилучені кошти планують придбати нові українські книги для поповнення бібліотечного фонду, а частину суми передати волонтерам батальйону «Павучки» на закупівлю матеріалів, необхідних для виготовлення маскувальних сіток для захисників на передовій.

У бібліотеці дякують усім, хто вже долучився до доброї справи, та закликають продовжувати підтримку. Акція триває, тож кожен може зробити свій внесок у розвиток української культури й допомогу військовим.

Також у Центральній міській бібліотеці Тернополя триває акція «Військо читає», де тернополяни можуть поділитися книгою з військовими, які проходять лікування та реабілітацію в медичних закладах Тернополя.

