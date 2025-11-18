Житель Бучача, якому слідчі поліції інкримінують організацію схеми виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон, постане перед судом.



Як повідомили в обласній поліції, у ході досудового розслідування стало відомо, що підозрюваний разом з двома спільниками ще у 2022 році створив схему незаконного перетину кордону під виглядом офіційних міжнародних перевезень.



Для цього він зареєстрував на підставну особу транспортне підприємство в одному з райцентрів області та оформив ліцензію на міжнародні вантажні й пасажирські перевезення.



До “бізнесу” запросив двох знайомих. Спільники підшуковували клієнтів, оформляли їх на своє підприємство водіями з правом виїзду за межі країни та готували для цього необхідний пакет документів. Серед «водіїв» були чоловіки, які взагалі не мали водійських посвідчень. Вартували такі послуги від 6 до 7 тисяч доларів. Скористатися “допомогою” фігурантів встигли лише п’ятеро осіб.



Викрили злочинну групу слідчі ГУНП в Тернопільській області спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань.



“Бізнесменам” повідомили про підозру. Організатор схеми втік за кордон, однак його затримали у польському аеропорту та екстрадували в Україну.



Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою.



Слідчі завершили досудове розслідування та скерували провадження до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.





