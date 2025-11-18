Небесне воїнство поповнив Сергій Войнаровський з Тернополя. Захисник загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Вічна пам’ять та шана Герою!

«Навіки пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, наш земляк Войнаровський Сергій Сергійович.

Воїн загинув 15 листопада під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Його незламна воля, відвага та жертовність стали символом справжнього патріотизму.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.

