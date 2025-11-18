Навіки у Небесному строю Сергій Войнаровський з Тернополя: останній бій прийняв на Донеччині
Небесне воїнство поповнив Сергій Войнаровський з Тернополя. Захисник загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Вічна пам’ять та шана Герою!
«Навіки пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, наш земляк Войнаровський Сергій Сергійович.
Воїн загинув 15 листопада під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Його незламна воля, відвага та жертовність стали символом справжнього патріотизму.
Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!
Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.