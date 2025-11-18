З 10 по 16 листопада 2025 року викладачі кафедри ІОСУ Мирослав Комар, Христина Ліп’яніна-Гончаренко та Олександр Осолінський перебували у закордонному відрядженні в місті Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (Іспанія).

Відрядження відбулося в межах міжнародного проєкту Erasmus+ YouthSOFTPOWER: Youth Engaged in European Soft Power, спрямованого на розвиток молодіжних компетентностей та формування інструментів європейської м’якої сили.

З 12 по 14 листопада 2025 року делегація взяла участь в установчій зустрічі проєкту, що проходила на базі партнерської організації Consulta Europa Projects & Innovation S.L.

Під час зустрічі були досягнуті важливі результати: узгоджено структуру управління проєктом, процедури звітності та механізми взаємодії між партнерами; визначено робочі підходи до реалізації WP2–WP5: оцінка потреб, розробка навчальних матеріалів, пілотні активності та стратегія комунікації; уточнено вимоги до змісту та форматів освітніх матеріалів, методи збору даних та критерії оцінювання пілотних заходів; отримано детальні роз’яснення щодо фінансового та адміністративного менеджменту, правил підтвердження витрат і оформлення звітів.

Погоджено календар подальших зустрічей і мобільностей, що забезпечить послідовність і координацію в межах усіх робочих пакетів.

Відрядження стало важливим кроком у поглибленні міжнародної співпраці, обміні досвідом та формуванні основи для ефективної реалізації проєкту YouthSOFTPOWER.

Подобається це: Подобається Завантаження…