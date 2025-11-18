Чотири дорожньо-транспортні пригоди розпочався у Тернополі понеділок, 17 листопада. Слідчі місцевого райуправління поліції з’ясовують причини аварій та травмування людей.



Повідомлення про автопригоду з потерпілими надійшло на спецлінію поліції о 7:10. На вулиці Микулинецька водій автомобіля збив пішохода. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки стало відомо, що кермувальник Mercedes-Benz Metris, рухаючись в напрямку селища Велика Березовиця, допустив наїзд на жительку села Буцнів, 1992 року народження. Потерпіла переходила дорогу у межах регульованого пішохідного переходу. Її бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до травматологічного відділення.



Ще одне повідомлення про автотрощу з травмованими на вулиці Тарнавського надійшло о 7:50. Як з’ясувалося, тернополянин, керуючи Volkswagen Passat, на пішохідному переході збив 13-річну дитину. Дівчинку з забоями та саднами доправили до лікарні.



З переломом ноги та іншими тілесними ушкодженнями до медзакладу близько опівдня швидка госпіталізувала жительку Тернопільського району, 2007 року народження. Потерпіла керувала мотоциклом Lifan 150. Дівчина, рухаючись вулицею Протасевича, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїзної частини дороги та перекинулася.



Неуважність та порушення правил дорожнього руху – причина чергової автопригоди, яку зареєстрували співробітники поліції близько 16:30 в обласному центрі на вулиці Клима Савури. Водій автомобіля Mercedes-Benz E320 CDI, виїжджаючи з прибудинкової території на головну дорогу, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Чоловікові надали меддопомогу без госпіталізації.



У всіх кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.





