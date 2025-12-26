Власники розкішних авто упродовж 11 місяців 2025 року перерахували до місцевих бюджетів області 4 млн 690,3 тис. грн транспортного податку. Це на 43,5% або на 1,4 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Найбільшу частку надходжень забезпечили юридичні особи, сплативши понад 2,6 млн грн, тоді як фізичні особи внесли ще більш як 2 млн гривень.

Транспортний податок належить до майнових податків, його сплачують не всі автовласники, а лише ті, хто має автомобілі преміум-класу. До таких належать легкові авто віком не більше п’яти років, ринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат. У 2025 році ця межа становить 3 мільйони гривень.

Розмір податку є фіксованим і становить 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль, який є у переліку моделей, які підпадають під оподаткування транспортним податком.

