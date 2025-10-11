Зв’язок із Тарасом Гірчаком обірвався у жовтні минулого року. Весь цей довгий час рідні сподівались побачити свого захисника живим, молилися, чекали. Але Тарас поповнив ряди небесного воїнства. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«На жаль, маємо чергову втрату у Монастириській громаді. Згасла життєва зірка Тараса ГІРЧАКА, 01.07.1974 року народження. До цього часу мужній Воїн вважався зниклим безвісти. Звʼязок із ним обірвався 17 жовтня 2024 року після виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області. Майже рік очікувань і сподівань… Остання надія розбилася вщент після підтвердження загибелі.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким Захисника. Честь і слава Герою України!» – повідомили у Чортківській райадміністрації.

