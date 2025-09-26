Тернопільщина: власники елітних авто сплатили майже 3,3 млн грн транспортного податку

Поширити

Транспортний податок є одним із майнових податків, що стягується не з усіх автовласників, а лише з тих, хто володіє автомобілями преміум-класу. Згідно з чинним законодавством, такими є легкові авто, не старші п’яти років, ринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат. У 2025 році ця межа становить 3 мільйони гривень.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

На Тернопільщині упродовж січня-серпня цього року власники елітних авто сплатили до місцевих бюджетів області 3 млн 257,3 тис. грн транспортного податку. Це на 28% або 715,9 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основними платниками стали юридичні особи, які перерахували понад 2,2 млн гривень. Фізичні особи поповнили місцеві бюджети ще на понад 1 млн гривень.

Зауважимо, що ставка податку не залежить від технічних характеристик автомобіля, який підлягає сплаті цього платежу, а є фіксованою – 25 тисяч гривень на рік за кожне авто.

Перелік моделей, які підпадають під оподаткування, щороку затверджується Міністерством економіки. У 2025 році до нього потрапили моделі таких марок, як: Aston Martin, Audi, Bentley, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Maserati, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce та інші.