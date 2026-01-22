У 2025 році Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області здійснювало системну та послідовну роботу, спрямовану на виявлення і припинення фактів незаконного перебування іноземців та осіб без громадянства на території області.

За результатами проведених заходів виявлено 90 нелегальних мігрантів. Стосовно всіх зазначених осіб прийнято рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

Зокрема, щодо 77 іноземців ухвалено рішення про примусове повернення. Стосовно 13 іноземців – рішення про примусове видворення за межі території України, ще щодо двох осіб прийнято рішення про добровільне повернення. Крім того, упродовж року 8 осіб передано до країн походження, відповідно до угод про реадмісію між Україною та Європейським Співтовариством.

До адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства притягнуто 243 фізичні особи, повідомили у міграційній службі області.

Також торік прийнято 26 рішень про заборону в’їзду в Україну. В одному випадку іноземному громадянину скорочено строк перебування на території України.