26 грудня в області – хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с, слабка хуртовина. Температура повітря вночі 6-11 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Можливий невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 8-10 градусів морозу, вдень 0-2 градуси морозу.

