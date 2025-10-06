Якісний обробіток ґрунту – це фундаментальна умова для отримання високого врожаю. Від ефективності первинного лущення стерні та пожнивних залишків залежить збереження вологи, контроль бур’янів та якісна підготовка поля до наступних агротехнічних операцій. Дисковий культиватор відіграє важливу роль у цьому процесі.

Саме дискові лущильники забезпечують оптимальне подрібнення та перемішування рослинних решток і поверхневе розпушування ґрунту. Найбільший в світі виробник с/г техніки Кун пропонує рішення, які поєднують високу продуктивність та бездоганну якість обробітку, роблячи ці машини ключовим інструментом сучасного аграрія.

Коротка дискова борона KUHN – технологія швидкого та якісного обробітку

Завдяки низці інноваційних рішень коротка дискова борона від компанії Kuhn є ідеальним інструментом для сучасного землеробства. Неперевершену продуктивність, якою відрізняється дисковий лущильник виробництва Кун, забезпечують такі характеристики, як:

висока робоча швидкість – агрегати, наприклад, Optimer XL 6000, мають посилену конструкцію, що дозволяє обробляти великі площі без втрати якості;

оптимізована кількість проходів – ефективність обробки скорочує потребу повторних, знижуючи витрати часу та пального;

міцність та надійність конструкції – використання зносостійких матеріалів і посилених рам гарантує довговічність навіть за умов інтенсивної експлуатації.

Утім, не лише продуктивність, але і якість обробітку ґрунту робить лінійку Kuhn Optimer відмінним вибором:

особлива конструкція, яку має диск лущильника, забезпечує інтенсивне перемішування рослинних залишків, подрібнення грудок та рівномірну обробку на задану глибину;

рівномірне розподілення навантаження – інженерні рішення KUHN виключають пропуски та «хвилі», гарантуючи однорідну робочу глибину на всій ширині захвату;

додаткові функції катків формують ідеальне посівне ложе, вирівнюючи поверхню та подрібнюючи грудки;

зручне регулювання – оператор може швидко налаштувати глибину обробки та кут атаки дисків, адаптуючи лущильник дисковий до різних типів ґрунтів та умов поля.

Серед рішень Kuhn особливо вирізняється модель Optimer L 6000, яка демонструє баланс між потужністю, гнучкістю налаштувань та ідеальною якістю обробітку.

Купити дисковий лущильник Кун означає отримати якість, перевірену практикою

Сучасна агро техніка європейської якості kuhn.ua – це органічне поєднання інженерної досконалості, надійності та ефективності. Агрегати KUHN є результатом технологічних інновацій, що гарантує високу продуктивність і бездоганну якість землеобробки. Рішення купити дисковий лущильник КУН стане інвестицією у здоровий ґрунт, раціональне використання ресурсів і стабільний врожай на довгі роки.

Ознайомтеся з модельним рядом та зверніться до найближчого дилера на kuhn.ua для професійної консультації та підбору. Отже, надійні дискові лущильники Kuhn стануть оптимальним варіантом для вашого господарства.

