Інтеграція сонячної системи – це не монтаж панелей, а правильна побудова електричної схеми в щиті. Саме там визначається, як будинок споживає енергію: від сонця, від мережі чи від акумулятора під час відключень.

Перш ніж говорити про підключення сонячних панелей, оцінюють наявну електромережу. Визначають виділену потужність, тип вводу (1 або 3 фази), переріз кабелів, стан автоматики та фактичне пікове навантаження. Якщо об’єкт у піку споживає 8-10 кВт, інвертор і захист мають бути розраховані саме на таку потужність. Підбір лише за номіналом панелей – помилка.

Схема інтеграції

Як розповіли в інжиніринговій компанії Atmosfera, СЕС підключається між зовнішньою мережею та внутрішнім розподільчим щитом. Ключовий елемент – гібридний або мережевий інвертор. Він перетворює постійний струм від панелей у стабільні 220 В та керує потоками енергії.

Можливі три базові схеми:

Мережева схема без акумулятора. Сонце покриває денне споживання, надлишок іде в мережу або обмежується.

Гібридна схема з АКБ. Панелі живлять будинок і заряджають батарею. Під час відключення інвертор автоматично переводить критичні лінії на резерв.

Автономна схема. Будинок працює незалежно від мережі, але потребує точного розрахунку потужності та ємності накопичення.

Незалежно від варіанту, встановлюють окремі автомати, захист від перенапруги, DC-захист і організовують правильне заземлення. Без цього система не відповідає вимогам безпеки.

Розподіл навантаження

Щит ділять на групи. Критичні споживачі (насос, холодильник, освітлення, інтернет) підключають до резервної лінії. Потужні прилади залишають у загальному контурі. Це запобігає перевантаженню інвертора та збільшує час автономної роботи.

Інвертор налаштовують так, щоб пріоритет мав власний виробіток, далі акумулятор, і лише потім мережа. У трифазних системах обов’язково перевіряють баланс фаз, щоб уникнути перекосу та аварійних відключень.

Наприклад, коли інтегрують енергосистеми від Atmosfera, інженери спочатку аналізують профіль споживання і лише після цього підбирають інвертор, конфігурацію масиву та схему комутації. Це дозволяє уникнути конфліктів із внутрішньою автоматикою будинку.

Що критично важливо

Не можна зменшувати переріз кабелю заради економії.

Не можна підключати інвертор без селективності автоматів.

Не можна ігнорувати відповідність лічильника та ввідної групи параметрам системи.

Після монтажу систему тестують під реальним навантаженням. Перевіряють перемикання режимів, спрацьовування захистів і поведінку при зникненні мережі. Лише після цього інтеграція вважається завершеною.

Правильно інтегрована СЕС працює як частина електромережі будинку, а не як окремий пристрій у щиті. Саме точність розрахунків і комутації визначає стабільність і безпеку всієї системи.