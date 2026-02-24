Взимку худоба утримується без доступу до свіжої трави, і тому правильно сформований зимовий раціон корови стає критично важливим. Тепер уся енергія та поживні речовини надходять лише з заготовлених кормів, тож важливо, щоб цей корм для худоби був якісним і збалансованим. Узимку тварині потрібно більше сил для підтримки температури тіла, але при цьому не можна втрачати в продуктивності та загальному стані здоров’я.

Правильний раціон для дійних корів взимку повинен забезпечувати повноцінне харчування для стабільних надоїв. Він складається з сіна, силосу, комбікормів та коренеплодів, якість яких залежить від умов збереження та того, наскільки правильно підібрана техніка для заготівлі сіна та інших кормів.

Оптимальний раціон корови на день за рекомендаціями інфопорталу Технологія та Годівля

Правильно сформований зимовий раціон дійної корови є основою продуктивності та здоров'я тварин. Узимку це вкрай важливо розуміти, адже помилки швидко відбиваються на надоях і загальному стані. Тож як правильно годувати корову?

У зимовий період худоба не має доступу до свіжої зелені, тому відповідь на питання чим годувати корову, щоб було багато молока, починається саме з якісного сіна. Воно є головним джерелом клітковини, без якої нормальна робота рубця неможлива.

Через низькі температури зростає потреба в енергії. За нормами щоденна кількість сухої маси корму має становити приблизно 2–3 % від маси корови. У середньому це 25–35 кг корму на добу для дорослої тварини. Саме так формується базова норма корму для корови взимку.

Значна частина грубих кормів припадає на сіно. Для корів середньої продуктивності воно може становити близько 30 кг на добу і бути основою раціону, якщо силос чи коренеплоди використовуються обмежено.

Не забувайте, що поживність сіна залежить від його якості. Високопродуктивні корови потребують більше поживних речовин, тому обсяги сіна або кількість додаткових кормів можуть зростати.

Для більшості господарств зимовий раціон корови на день виглядає так:

базова потреба в грубому кормі приблизно 25–30 кг сіна на добу, що достатньо для підтримки енергії та нормальної роботи рубця;

корови в період лактації можуть споживати до 35 кг сіна у поєднанні з силосом і комбікормами, щоб не знижувати надої;

сухостійні або малопродуктивні корови потребують менше кормів, але правило 2–3 % від маси тіла залишається ключовим.

Порада: регулярно оцінюйте якість сіна. Якщо вона низька, без комбікорму чи білкових добавок не обійтися.

Зимовий раціон також повинен містити:

силос або сінаж – джерело енергії та вологих кормів;

коренеплоди – для додаткових вітамінів і кращого травлення;

повнораціонні комбікорми – для покриття білкових і мінеральних потреб;

мінерально-вітамінні добавки – критично важливі взимку;

доступ до чистої теплої води – для підтримки травлення та продуктивності.

Разом з сіном вони формують збалансований раціон.

Експертні висновки ТандФ щодо того, скільки сіна потрібно корові на зиму

Фахівці підкреслюють, що питання, скільки сіна потрібно корові на зиму, не має універсальної відповіді. Усе залежить від маси її тіла, продуктивності та якості кормів. Саме якісний корм для корів дозволяє зберегти здоров’я тварин і стабільні надої навіть у холодний період.

Правильне вигодовування – це коли фермер розуміє потреби ВРХ, вчасно планує заготівлю кормів та використовує сучасні рішення.

Якщо ви хочете глибше розібратися в темі утримання ВРХ, переглядайте всі матеріали на сайті TandF, які написані просто та по суті.