З метою зміцнення дружніх відносин, налагодження взаємовигідного двостороннього співробітництва у науковій сфері та поглиблення міжнародних освітніх і культурних зв’язків Західноукраїнський національний університет в особі ректора Оксани Десятнюк та Вища школа міжнародного менеджменту Університету Аояма Гакуїн (Японія) в особі декана Такамічі Хосода задокументували співпрацю.

Від Західноукраїнського національного університету у підписанні меморандуму взяли участь науковці: ректор Оксана Десятнюк; голова Вченої ради, завідувач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Андрій Крисоватий; проректор з науково-педагогічної роботи Уляна Коруц; директор навчально-наукового центру комунікацій Оксана Коваль; професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Зоряна Лободіна; професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Володимир Горин; доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Вікторія Сідляр; доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Володимир Валігура; перекладач І категорії відділу міжнародних зв’язків – Вікторія Коробій.

Від Вищої школи міжнародного менеджменту Університету Аояма Гакуїн – Такамічі Хосода, декан.

Метою цього Меморандуму є координація зусиль сторін для реалізації спільних освітніх та науково-практичних ініціатив, обміну досвідом, розроблення спільних програм і проєктів. Документ також передбачає здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, розвиток професійних компетентностей і формування високої академічної культури, що сприятиме підготовці нового покоління кваліфікованих фахівців.

Вітаючи гостя, Оксана Десятнюк зазначила: «Сьогодні для Західноукраїнського національного університету – важливий день, адже ми розпочинаємо співпрацю з потужною Вищою школою міжнародного менеджменту Університету Аояма Гакуїн. Сподіваюся, що наші сьогоднішні наміри справдяться, і ми зможемо розвинути спільні освітні та наукові проєкти, забезпечити міжнародну мобільність, а також налагодити співпрацю, спрямовану на вдосконалення діяльності нашого університету та Вашого закладу вищої освіти.

Мені особливо приємно, що навчально-науковий центр комунікацій під керівництвом Оксани Коваль розвиває цю співпрацю. Я впевнена, що потенціал, який має кафедра фінансів ім. С. І. Юрія, дозволить у майбутньому зміцнити партнерство та реалізувати всі заплановані спільні проєкти між нашими університетами.

ЗУНУ налічує понад 18 000 студентів, які здобувають освіту за різними спеціальностями – технічними, юридичними, економічними, соціально-гуманітарними. Проте економічна школа, а особливо розвиток фінансів і менеджменту, залишаються для нас пріоритетом. Тому ми робитимемо все можливе для довгострокової стратегічної співпраці, спрямованої на впровадження сучасних освітніх інновацій, наукових досліджень і міжнародного партнерства.

З великим задоволенням запрошуємо наших партнерів з Японії відвідати наш університет, звичайно, коли цього дозволятиме ситуація в нашій країні».

З вітальним словом до гостя звернувся голова Вченої ради ЗУНУ Андрій Крисоватий: «Західноукраїнський національний університет завжди відкритий до співпраці й особливо зацікавлений у партнерстві з японським закладом вищої освіти. Почерпнувши інформацію про Ваш освітній центр, ми бачимо, що маємо багато спільного у сфері інноваційного менеджменту, фінансів та системного аналізу.

Ми відкриті до спільної розробки та обміну освітніми програмами і досвідом, зацікавлені в організації спільних лекцій, семінарів і наукових дискусійних платформ. Також прагнемо до підготовки спільних наукових публікацій і проведення конференцій. Ми бачимо великі перспективи у спільному партнерстві, розробці міжнародних ініціатив і бізнес-проєктів».

Декан Вищої школи міжнародного менеджменту Університету Аояма Гакуїн Такамічі Хосода зазначив: «Щиро дякую за запрошення на цю чудову церемонію – це справді надзвичайна подія. Наше партнерство із Західноукраїнським національним університетом має велике значення, і я впевнений, що наше співробітництво міцнітиме надалі, адже ми продовжуємо реалізовувати нашу міжнародну стратегію розвитку.

Я звертаюся до вас із Японії й щиро сподіваюся, що мир буде відновлено. Бажаю всім успіхів у науково-дослідній та освітній діяльності, адже саме це є запорукою розвитку наших університетів. Вірю, що обидва наші освітні заклади й надалі крокуватимуть разом у тісній співпраці. З нетерпінням чекаю дня, коли ми зможемо зустрітися особисто – тут, у Токіо.

У нашому університеті працюють викладачі, які спеціалізуються у сфері фінансів, а наші студенти дуже зацікавлені у спілкуванні з молоддю з усього світу. Ми щиро сподіваємося, що наша співпраця сприятиме взаємному процвітанню, розвитку освіти та зміцненню дружніх відносин між нашими народами».

Програми Вищої школи міжнародного менеджменту Університету Аояма Гакуїн (Aoyama Business School, ABS) вибудувані за системним, інтегрованим і практичним підходом до навчання, який охоплює чотири ключові напрями корпоративного менеджменту: стратегію й організацію, маркетинг, фінанси та облік, операційні системи та інформаційні технології. Студенти спочатку опановують базові засади цих галузей, а потім спеціалізуються у вибраному напрямі, поєднуючи фундаментальні знання з практичним досвідом.

Aoyama Business School дотримується глобальних стандартів бізнес-освіти та є членом провідних міжнародних організацій: AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) – американської асоціації, що акредитує найкращі бізнес-школи світу; EFMD (European Foundation for Management Development) – європейської мережі розвитку менеджмент-освіти; ABEST21 (Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow) – міжнародної федерації бізнес-шкіл, що об’єднує університети Азії та США.

Підписання цього Меморандуму – важливий крок на шляху до створення сучасної міждисциплінарної платформи для взаємодії, спрямованої на вирішення найактуальніших викликів повоєнного суспільства. Співпраця між Західноукраїнським національним університетом і Університетом Аояма Гакуїн відкриває нові перспективи міжнародного партнерства, спільних освітніх і наукових ініціатив, обміну викладачами й студентами, а також участі в грантових програмах, включно з державними грантами Міністерства освіти Японії.

