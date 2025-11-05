Скільки на Тернопільщині несплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху
В Україні вже понад 2 мільйони штрафів за порушення правил дорожнього руху. І 75 відсотків із них – не сплачені. За час повномасштабної війни кількість таких боргів зросла на 43 відсотки.
Про це повідомляє Опендатабот.
Найчастіше не платять:
чоловіки – на них припадає 92 відсоткіи боргів.
Вікова група 25-45 років – понад 1,28 млн штрафів.
Топ-5 регіонів із найбільшою кількістю порушень:
Дніпропетровська область – 211,5 тис.
Київ — 193,7 тис.
Одеська область – 146,9 тис.
Харківська область – 125,9 тис.
Київська область – 106,3 тис.
На Тернопільщині – 28 тисяч 751 несплачений штраф.
Рекордсмен – 27-річний чоловік із Вінниччини, на якому «висять» 1056 штрафів. У цьому ж регіоні інший 43-річний водій має 932 несплачені штрафи. Замикає трійцю порушників-рекордсменів 42-річний чоловік із 797 штрафами, що мешкає на Дніпропетровщині.