В последнее время модульные бани обретают огромную популярность благодаря мобильности, эстетике и быстрой установке. Это простой и доступный способ создать на дачном участке или приусадебной территории частного дома уютное место для отдыха и релакса, не прибегая к капитальному строительству. Сборная конструкция изготавливается всего за 1,5 месяца и собирается на месте в течение суток.

Характерные особенности модульных бань

Модульная сауна представляет собой конструкцию заводского изготовления, состоящую из одного или нескольких модулей. Она поставляется на участок в полностью или частично собранном виде.

При производстве таких сооружений используются натуральное дерево, специальная вата, металл, благодаря которым обеспечивается тепло- и звукоизоляция, долговечность и комфорт. Еще одна особенность модульных конструкций заключается в том, что их можно ввести в эксплуатацию сразу после завершения монтажа.

https://pixabay.com/ru/photos/финская-сауна-благополучие-спа-776997

Преимущества модульных бань

Среди основных преимуществ таких конструкций можно выделить:

Скорость изготовления и установки. Модульная сауна производится буквально за 1,5 месяца. Ее установка на участке осуществляется в течение 24 часов. Сразу после подключения инженерных коммуникаций баня готова к использованию.

Мобильность. При необходимости конструкция может быть перемещена на другой участок.

Компактность. Конструкции из одного модуля можно разместить даже на небольшом участке.

Эстетику. Дизайн может быть разработан в индивидуальном порядке с учетом пожеланий клиента и особенностей ландшафта.

Энергоэффективность. Конструкция утепляется с помощью специальной ваты, благодаря чему сохраняет тепло и способствует экономии энергоресурсов.

Изготовление модульных саун выполняется квалифицированными специалистами, поэтому гарантируется их надежность и долговечность (до 25 лет).

А есть ли какие-то недостатки?

Одним из недостатков модульных бань считаются небольшие возможности индивидуализации. В сравнении с классическими постройками, тут выбор планировок более ограниченный.

Еще один условный минус – расходы на доставку. Если участок находится в удаленном регионе, могут потребоваться дополнительные затраты на транспортировку.

Срок службы модульной бани

Сроки во многом зависят от условий эксплуатации и качества материалов. В среднем модульные сауны служат около 15-25 лет. Для продления срока нужно обеспечить регулярное обслуживание, защиту от влаги и правильную вентиляцию.

При производстве чаще всего используется натуральное дерево. Оно нуждается в периодической обработке для предотвращения воздействия насекомых и грибка.

Где заказать модульную сауну?

Услуги по изготовлению и монтажу модульных саун «под ключ» предоставляет компания «МодульДом». Она работает на рынке с 2007 года, производство осуществляется квалифицированным персоналом с использованием новейшего оборудования и современных технологий.

Специалисты компании ModulDom применяют исключительно качественные и экологичные сертифицированные материалы. При изготовлении используется натуральное дерево, которое подвергается дополнительной обработке для повышения устойчивости к высокой влажности. В конструкциях также предусматривается эффективная система вентиляции.

Компания «МодульДом» предоставляет весь спектр услуг с возможностью индивидуальной разработки проекта. За счет этого клиент получает именно тот результат, на который рассчитывал, и может пользоваться сауной сразу после завершения ее монтажа.