Темно-рудий колір може виглядати яскравіше або стриманіше, залежно від бази та освітлення. Щоб отримати передбачуваний результат, важливо розуміти, що означають назви й цифри на пакуванні. Заздалегідь корисно звірити відтінок у денному світлі, щоб темно руда фарба для волосся на натуральному кольорі не виглядала занадто яскраво. Далі — підказки, які допоможуть вибрати відтінок без зайвих ускладнень.

Як читати позначення відтінку: 6.4 та інші

У багатьох палітрах перша цифра показує глибину тону, а наступна — напрямок кольору. Наприклад, темно-русявий мідний 6.4 зазвичай означає рівень 6 із мідним нюансом.

Назви теж підказують, яким буде результат. «Руда мідь» частіше дає виразніший помаранчевий відблиск, а «мідно-каштановий» виглядає темнішим і ближчим до коричневого. Формулювання «насичений мідний» зазвичай описує інтенсивність пігменту, а не рівень темряви.

Як підібрати темно-рудий тон під свою базу

На світлій базі темно-руда фарба може вийти яскравішою, ніж на зразку в палітрі. На темнішому волоссі той самий мідний відтінок нерідко читається як рудо-каштановий або мідно-каштановий.

Якщо волосся вже фарбоване, колір інколи лягає нерівномірно на довжині та коренях. Також важливо врахувати відсоток сивини, бо на ній рудий пігмент проявляється інакше.

Перед тим як вибирати конкретний тон, зручно відповісти собі на кілька простих запитань. Вони допомагають зрозуміти, чи потрібна руда мідь, чи спокійніший мідно-каштановий:

який природний або поточний колір біля коренів;

чи є на довжині попередня темна фарба або хна;

скільки сивини і чи потрібне щільніше перекриття;

який результат ближчий — насичений мідний чи більш стриманий рудо-каштановий.

Якщо відповіді різні для коренів і довжини, може знадобитися два близькі тони або попереднє вирівнювання кольору. Під час першого фарбування корисно зробити тест на пасмі, щоб оцінити відтінок у реальному світлі.

Фарба без аміаку: на що звернути увагу

Фарба без аміаку зазвичай має м’якший запах і може бути комфортнішою для чутливої шкіри голови. Водночас стійкість і ступінь освітлення залежать від формули, тому важливо читати, чи розрахований засіб на зміну рівня тону або лише на надання відтінку.

Щоб колір довше залишався рівним, у догляді допомагають м’які шампуні та засоби для фарбованого волосся. Якщо тон з часом тьмяніє, його частіше оновлюють тонувальними продуктами, а не повторним освітленням.

Коли база, бажаний мідний напрямок і тип формули збігаються, темно-рудий тон виглядає передбачувано й акуратно. Підібрати відповідний відтінок за позначеннями на пакуванні можна в MAUDAU.