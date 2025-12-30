Сумну звістку отримала ще одна родина. Рік вважали зниклим безвісти Михайла Гориніна, жителя Бережан (народився в селі Саранчуки). Стало відомо: Михайло загинув у кінці грудня 2024-го на російській курщині. У смутку та горі залишились дружина, донька, син, брати… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Знову біль і смуток у наших серцях… Рівно через рік від дня смерті Герой повертається додому на щиті.

З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, жителя міста Бережани Михайла ГОРИНІНА.

Михайло Горинін народився 26 листопада 1979 року в селі Саранчуки. Навчався у Саранчуківській загальноосвітній школі. Опісля – в Бучацькому коледжі, де здобув освіту за фахом «Водій». У 1998-1999 роках проходив строкову службу у лавах ЗСУ.

У 2004 році переїхав на постійне проживання до міста Бережани.

Працював на ТОВ «Христина», за кордоном та на станції технічного обслуговування, де займався шиномонтажем.

18 грудня 2023 року був мобілізований до лав Збройних Сил України.

Із 31 грудня 2024 року вважався зниклим безвісти в районі населеного пункту Миколаєво-Дар’їно Суджанського району курської області.

На підставі проведеної експертизи та отриманої постанови було встановлено його особу. Тіло повертається додому, де знайде вічний спочинок.

Він повернувся додому не так, як мріяли рідні, але назавжди залишився в пам’яті як воїн, що до кінця виконав свій обов’язок.

Солдат Горинін Михайло Михайлович (26.11.1979 – 31.12.2024 рр.), номер обслуги 2 розрахунку протитанкового взводу 3 механізованого батальйону військової частини А4689 загинув 31.12.2024 р. під час безпосередньої участі у бойових діях, внаслідок бойового ураження та дій противника, під час виконання ним обов’язків військової служби із захисту України.

Рівно через рік після дня смерті Михайло повертається додому. Герой, який до останнього подиху залишився вірним присязі, землі та своєму народові.

В смутку та горі залишились дружина, донька, син, брати.

Зустріч тіла загиблого Героя Михайла Гориніна відбудеться в середу, 31 грудня, приблизно о 11:40 год. Кортеж з тілом буде рухатись вулицями Бережан приблизно об 11:40 – 11:50 год. за маршрутом: Тернопільська, Чорновола, площа Ринок до Церкви Святої Трійці.

Чин похорону відбудеться в середу, 31 грудня о 12:00 год. в Церкві Святої Трійці м. Бережани.

Похоронять Захисника на Алеї Героїв кладовища с. Рай (Нове кладовище).

Для бережанців, бажаючих віддати останню шану Герою, від Фарного костелу на кладовище буде відправлятися автобус.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна слава Герою!» – написали у Бережанській міській раді.

