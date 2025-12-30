Поліцейські Тернопільщини вкотре застерігають громадян: шахраї активно використовують фейкові посилання та схему так званої «безпечної доставки» під час купівлі-продажу товарів в інтернеті.



До Тернопільського районного управління поліції надійшла заява від жителя обласного центру, 2007 року народження. Чоловік повідомив, що став жертвою інтернет-шахрайства.



За його словами, він розмістив оголошення про продаж чохлів до планшетів на одному з популярних онлайн-майданчиків.



Згодом із ним зв’язалася невідома особа, яка під приводом купівлі товару надіслала посилання для оформлення «безпечної доставки».



Перейшовши за фіктивним посиланням та виконуючи інструкції зловмисників, потерпілий добровільно перерахував 80 000 гривень на банківські картки надані шахраями.



Після здійснення платежів зв’язок із «покупцем» обірвався, а кошти заявникові так і не повернулися.



Як повідомили в обласній поліції, у результаті потерпілому завдано матеріальних збитків на загальну суму 80 тисяч гривень.



За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

