31 грудня в області – хмарно з проясненнями. Часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура повітря впродовж доби 3-8 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмурно. Майже весь день йтиме сніг, але ближче до вечора повинен припинитися. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура повітря впродовж доби 4-6 градусів морозу.

Як зазначають рятувальники, такі умови можуть ускладнювати рух транспорту та бути небезпечними для пішоходів.

Водіям слід дотримуватись швидкісного режиму та дистанції.

Пішоходам – бути уважними, уникати слизьких ділянок. За можливості – обмежте перебування на вулиці.

У разі небезпеки телефонуйте – 101.

