Сумну звістку під час Великодніх свят отримала ще одна родина. Підтвердилась загибель захисника Василя Кибала. Останній бій Василь прийняв на Донеччині. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Кибало Василь Васильович. Його життя обірвалося в ході виконання бойового завдання у Донецькій області. Василь вважався зниклим безвісти з 4 квітня 2026 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, бойовим побратимам Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Коли ми збирались у крайнє турне, прийшла страшна звістка – зник безвісти Василь КИБАЛО. В одну мить у нашому маршруті стало на одну точку менше… але в серці – навпаки, стало більше болю, тривоги і надії водночас. Ми думали, перебирали в голові всі можливі варіанти, гнали від себе найгірші думки, бо знали, що там, на Донецькій Костянтинівці, пекло. Але віра не згасала. Ми вірили, що ти знайдешся, що повернешся, що це лише страшний сон… Та, на жаль, дива не сталося. Ти повертаєшся додому на щиті… Як Герой. Як Захисник. Як людина, яка віддала найцінніше за свою країну, за нас усіх.

Немає слів, є лише біль, вдячність, пам’ять і глибокий сум. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла, вічна пам’ять Тобі, воїне. Ти назавжди залишишся з нами – у наших серцях, у наших спогадах, у нашій боротьбі.

Герої не вмирають», – написала Оксанка Підборочинська-Семенів.