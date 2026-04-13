Навіть у часи важких випробувань віра та традиції залишаються незламною опорою для українських захисників. Військовослужбовці 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України зустріли Великдень у молитовному колі та з відчуттям єдності великої військової родини.

Для гвардійців у Тернополі свято розпочалося з молитви ще на досвітку. Згодом військовослужбовці з капеланом о. Романом Янішевським відвідали могили полеглих побратимів, де запалили свічки та пом’янули Героїв тихою молитвою.

У Львові, за традицією, після святкової літургії освятили великодні кошики та «христосалися» крашанками. Капелани підрозділу провели богослужіння, під час яких особливі слова молитви лунали за побратимів, які зараз перебувають на передовій, та за всіх захисників і захисниць України. Вони благословили гвардійців, нагадавши, що Великдень — це свято перемоги життя, що є особливо символічним для тих, хто це життя захищає.

«Хай у ваших серцях панує відчуття, що Воскреслий є з вами. А сьогоднішнє свято Великодня нехай зміцнює віру у те, що в усіх справах, які вам доручено виконувати по службі, — Бог є з вами. Щоб навіть у тих обставинах, у які нас поставила війна, ви бачили Боже милосердя. І щоб ви могли, попри розлуку з рідними, ділитися великодньою радістю з тими, хто вас чекає вдома», — зазначив у своїй проповіді капелан 2-ї Галицької бригади отець Віталій Байда.

Надія НІМЕЦЬ.