Упродовж тижня збережеться помірно тепла погода. В найближчі дві ночі на поверхні грунту очікуються заморозки 0-5º. У другій половині тижня нестійка повітряна маса місцями по області зумовить короткочасні дощі. Денні максимуми температури повітря коливатимуться близько 14º тепла, а нічні мінімальні температури повітря поступово підвищуватимуться.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

14 квітня в області – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура повітря вдень 11-16° тепла.

У Тернополі – ясно. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура повітря вдень 13-15° тепла.