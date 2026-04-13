Огляд проводить ЕКОПФО – Експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи, яка з 1 січня 2025 року замінила МСЕК (медико-соціальні експертні комісії).

Підготуйте документи

Паспорт, військово-облікові документи, свідоцтво про хворобу або довідку військово-лікарської комісії, що підтверджують зв’язок травми з проходженням військової служби або із захистом Батьківщини.

Отримайте від лікаря електронне направлення на ЕКОПФО

На стаціонарному лікуванні – зверніться до профільного лікаря, у військовій частині – зверніться до медика частини, звільнені зі служби – до сімейного лікаря.

ЕКОПФО перевіряє документи протягом 5 днів.

Справу ставлять в чергу, про що надходить повідомлення на електронну пошту або лист на адресу, яку вказали в направленні.

У призначений день команда проводить огляд

Огляд може бути очним, заочним, дистанційним або проводитися на виїзді, якщо військовослужбовець не може самостійно прибути до закладу.

Військовослужбовець має право знімати відео або робити аудіозапис огляду.

Запис можна використовувати у випадку оскарження висновку команди.

Строк розгляду – не більше 30 календарних днів.

