Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останній тиждень склала 347,9 випадків на 100 тисяч населення (захворіло 3543 особи).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Кількість захворілих ГРВІ, у порівнянні з попереднім тижнем, зменшилась на 0,7% (3543 випадки проти 3567).

Чисельність дітей серед хворих склала 58% (2056 осіб), школярів – 58,5% (1203) від усіх захворілих дітей. Порівняно з попереднім тижнем, спостерігається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 0,7% та зменшення школярів на 0,7%.

Госпіталізовано за минулий тиждень 94 особи, із них 47 дітей (50%). Кількість госпіталізованих зменшилась, у порівнянні з минулим тижнем, на 11,3% (госпіталізовано 94 проти 106).