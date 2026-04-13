На щиті повернувся до рідного дому Віталій Шелетин з Тернопільщини: сумний для родини Великдень
Ще один мужній захисник поповнив небесне воїнство. Віталій Шелетин загинув на Дніпропетровщині. Вічна пам’ять та шана Герою!
«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Шелетин Віталій Іванович загинув 11 квітня під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє.
Завтра, 14 квітня, об 11:00 у Домі печалі на вулиці Микулинецькій громада Тернополя проведе в останній путь Героя. Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Віталія. Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.