

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Чортківському районі. Загинув 71-річний водій, котрому стало погано за кермом автомобіля.

Про це розповіли у поліції Тернопільщини.

На лінію 102 надійшло повідомлення від про аварію в селі Шершенівка Більче-Золотецької громади.

За попередніми даними, 71-річний пенсіонер, перебуваючи за кермом транспортного засобу, внаслідок погіршення стану здоров’я втратив керування.

Надалі автівка зіткнулася з огорожею та нежитловим приміщенням. Чоловік помер на місці.

За даним фактом проводиться перевірка. Автомобіль поміщено на арештмайданчик.