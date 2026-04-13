Смертельна ДТП на Тернопільщині: водієві стало зле за кермом
Дорожньо-транспортна пригода сталася у Чортківському районі. Загинув 71-річний водій, котрому стало погано за кермом автомобіля.
Про це розповіли у поліції Тернопільщини.
На лінію 102 надійшло повідомлення від про аварію в селі Шершенівка Більче-Золотецької громади.
За попередніми даними, 71-річний пенсіонер, перебуваючи за кермом транспортного засобу, внаслідок погіршення стану здоров’я втратив керування.
Надалі автівка зіткнулася з огорожею та нежитловим приміщенням. Чоловік помер на місці.
За даним фактом проводиться перевірка. Автомобіль поміщено на арештмайданчик.