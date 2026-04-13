Працівниця онкодиспансеру на Тернопільщині постане перед судом за отримання неправомірної вигоди.



Медична реєстраторка онкодиспансеру отримала 500 доларів за позитивне вирішення питання щодо встановлення хворому пацієнту другої групи інвалідності. Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

За даними слідства, працівниця медичного закладу діяла спільно з лікарем-онкологом однієї з районних лікарень. Відповідні матеріали виділено в окреме кримінальне провадження.

“До онколога звернулася родичка пацієнта щодо оформлення йому інвалідності. Лікарка заявила, що за підготовку документів та їх подальше скерування на експертну комісію їй необхідно заплатити 1000 доларів США, а ще 500 доларів потрібно дати працівниці команди з оцінювання повсякденного функціонування особи у Тернополі”, — розповіли в поліції.

Під час передачі коштів співробітницю онкодиспансеру було затримано.

Її звинувачено у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.