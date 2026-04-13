На Тернопільщині чоловік через ревнощі спалив господарку коханої
Житель Тернопільщини підпалив будівлю через ревнощі.
На лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про пожежу в селі Іване-Пусте Чортківського району.
Як з‘ясувалося, вогонь пошкодив господарські будівлі через підпал.
Причетним до вчинення злочину виявився співмешканець потерпілої жінки, повідомили у поліції Тернопільщини.
Чоловік, перебуваючи у стані сп’яніння, після сварки підпалив літню кухню.
Власниця помешкання каже, що співмешканець ревнував її і через це у них постійно ставалися конфлікти.
Вогонь пошкодив декілька господарських приміщень. На щастя, обійшлося без жертв.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
Відділ комунікації поліції Тернопільської області