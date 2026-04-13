Житель Тернопільщини підпалив будівлю через ревнощі.



На лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про пожежу в селі Іване-Пусте Чортківського району.

Як з‘ясувалося, вогонь пошкодив господарські будівлі через підпал.

Причетним до вчинення злочину виявився співмешканець потерпілої жінки, повідомили у поліції Тернопільщини.

Чоловік, перебуваючи у стані сп’яніння, після сварки підпалив літню кухню.

Власниця помешкання каже, що співмешканець ревнував її і через це у них постійно ставалися конфлікти.

Вогонь пошкодив декілька господарських приміщень. На щастя, обійшлося без жертв.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

