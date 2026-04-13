На Тернопільщині поліцейські затримали місцевого жителя за неправдиве повідомлення про замінування ТЦК.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

За вчинене фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

“На спецлінію «102» надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщення територіального центру комплектування у місті Ланівці. На місце події негайно прибули працівники поліції, рятувальники та інші екстрені служби”, — розповіли у поліції.

Фахівці ретельно обстежили будівлю та прилеглу територію – жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Поліцейські розшукали “мінера”. Ним виявився 24-річний житель Кременецького району.

Як з’ясувалося, чоловік є військовослужбовцем та перебуває в розшуку за самовільне залишення військової частини.

За силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення правоохоронці затримали чоловіка.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем його проживання виявили та вилучили 35 набоїв до автомата Калашникова.

Слідчі поліції повідомили жителю Кременецького району про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Крім того, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.