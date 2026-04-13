В Угорщині стали відомі перші підсумки парламентських виборів. Станом на 13 квітня підраховано 98,93% голосів.

Опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром перемагає на виборах в Угорщині та матиме достатню кількість мандатів для формування конституційної більшості в парламенті.

«Тиса» на чолі з Петером Мадяром – 69,35%, 138 мандатів (для формування конституційної більшості потрібно 133). Місць у парламенті 199.

«Фідес» на чолі з Віктором Орбаном – 27,64%, 55 мандатів.

«Наша батьківщина» на чолі з Ласло Тороцкаєм – 3,02%, 6 мандатів.

Віктор Орбан, який керував країною 16 років, у зверненні вже визнав поразку: «Результат виборів очевидний і болісний».

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вже заявив, що перемога його партії «Тиса» надала йому мандат на демонтаж авторитарної системи Віктора Орбана та повернення країни до європейських цінностей.

Лідер партії «Тиса» також заявив, що уряд Орбана має невідкладно скласти повноваження.

Орбан побудував свою передвиборчу кампанію на ненависті до українців. Переконував виборців, що Угорщина нібито перебувала під загрозою вторгнення з боку України, і лише він міг цьому завадити. Ця маячна – вплив російських політтехнологів, оскільки кремль активно допомагав Орбану в кампанії. Росіяни, зациклені на Україні, вирішили, що в Угорщині це спрацює так само, як і в них на родінє. Але ця думка виявилася хибною. Тому, фактично, московія з тріском програла в Угорщині. А разом з нею й інші, що підтримували Орбана.