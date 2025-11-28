Про смерть чоловіка на спецлінію поліції повідомили лікарі бригади швидкої допомоги. Потерпілий став жертвою дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 27 листопада близько 13:00 в селі Лозова Байковецької територіальної громади.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий – водій автомобіля Toyota Auris. Він, керуючи автомобілем, заїхав на територію власного домогосподарства та, рухаючись заднім ходом, зупинився. Однак не поставив транспортний засіб на стоянкове гальмо. Машина самовільно продовжила рух і лівою частиною дверей притиснула чоловіка до землі.

Сусідка викликала бригаду швидкої, але медики врятувати життя 75-річного місцевого жителя не встигли. У результаті отриманих травм останній загинув на місці події ще до приїзду бригади екстреної допомоги.

За даним фактом триває розслідування, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

