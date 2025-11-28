До поліції Тернополя продовжують надходити звернення про шахрайства, пов’язані з покупками у соцмережах.

До правоохоронців звернулася жителька Тернополя 1995 р.н. Жінка повідомила, що стала жертвою шахрайства під час онлайн-покупки ялинки, оголошення про продаж якої було розміщене в соцмережі.

За словами потерпілої, невідома особа, представившись продавцем, переконала її перерахувати гроші за товар. Довірившись інформації в оголошенні, жінка переказала 11 039 гривень на банківський рахунок. Після отримання коштів “продавець” перестав виходити на зв’язок, а ялинку так і не надіслали.

Поліція вкотре закликає громадян бути уважними при здійсненні онлайн-покупок.

Не поспішайте перераховувати кошти незнайомим особам, перевіряйте сторінки продавців, відгуки та надавайте перевагу післяплаті.

У разі, якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся на лінію 102, інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Подобається це: Подобається Завантаження…