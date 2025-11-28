Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки 19 листопада у Тернополі зросла до 35 осіб. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За допомогою ДНК-експертизи правоохоронцям вдалося встановити особу ще однієї загиблої людини, яка вважалася безвісти зниклою. Це – 73-річний чоловік, який мешкав на вулиці Стуса.

Станом на 28 листопада внаслідок ракетного обстрілу загинуло 35 людей, серед них — 7 дітей.

Безвісти зниклими вважаються 5 осіб, серед яких 1 дитина.

Слідчі дії тривають.

